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Глава Пензы поручил проверить законность организации парковок на земельных участках в центре города

13:31 | 27.04.2023 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко в ходе утреннего объезда центральной части города поручил подчиненным проверить законность организации парковок вблизи зданий, расположенных по адресам: улица Московская, 3, и улица Максима Горького, 37. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Глава Пензы поручил проверить законность организации парковок на земельных участках в центре города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Объекты бизнеса используют территории, в том числе в коммерческих целях, организуя платный въезд. При этом санитарное состояние объектов вызывает ряд нареканий», — сказал Александр Басенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он добавил, что вопрос о дальнейшей эксплуатации земельных участков будет решаться после выяснения сведений о принадлежности участков.

«Пользование может осуществляться только на законных основаниях», — подчеркнул глава Пензы.

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