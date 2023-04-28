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«Максим» купил полный пакет акций ЗАО «ТРК «Наш Дом»

09:41 | 28.04.2023 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Компания «Максим» купила полный пакет акций ЗАО «Телерадиокомпания «Наш Дом». Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Пензенской области, генеральный директор медиахолдинга «Экспресс» Антон Шаронов.

«Максим» купил полный пакет акций ЗАО «ТРК «Наш Дом». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От лица коллектива медиахолдинга «Экспресс» поздравляю нашего дружественного партнера ООО «Максим» с завершением сделки по покупке стопроцентного пакета акций ЗАО «Телерадиокомпания «Наш Дом», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в минувший четверг, 27 апреля.

«Уверен, что традиции регионального телевидения, заложенные нашим наставником Леонидом Евгеньевичем Черневым, будут сохранены и приумножены новым собственником этой телерадиокомпании», — добавил Антон Шаронов.

Телерадиокомпания «Наш Дом» образована в 1995 году. В ее состав входят телеканал «Наш Дом» («11 канал»), радиостанции «Европа Плюс Пенза» и «Радио 101.8».

Учредителем ООО «Максим» является АО «Областной агропромышленный холдинг». Единственный акционер «ОАПХ» — Пензенская область в лице министерства государственного имущества.

Учредителем ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» является министерство внутренней и информационной политики Пензенской области.

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