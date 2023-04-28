Пензенская полиция готова к охране общественного порядка в майские праздники — УМВД Общество

Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Пензенская полиция готова к охране общественного порядка в предстоящие праздничные дни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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В нем указано, что 1 мая в 35 населенных пунктах пройдет 42 праздничных мероприятия, общее количество участников составит около 8 тыс. человек.

«К обеспечению правопорядка будет привлечено более 150 сотрудников органов внутренних дел, 10 сотрудников Росгвардии и около 130 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что 9 мая в 101 населенном пункте пройдет 175 праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, общее количество участников составит около 106 тыс. человек.

«К обеспечению правопорядка будет привлечено более 1,2 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 91 сотрудник Росгвардии и более 500 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», — говорится в пресс-релизе.

Из него следует также, что в период праздников будет увеличена плотность нарядов полиции в местах массового пребывания граждан и выставлены дополнительные наряды ГИБДД вблизи мест проведения мероприятий.