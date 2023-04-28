Олег Мельниченко подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Пензенской области на период праздников Общество

Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в регионе с 29 апреля по 9 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«В период выходных и праздничных дней необходимо организовать круглосуточные дежурства ответственных лиц из числа руководящего состава администраций для контроля обстановки и решения возникающих задач. Надо обеспечить безопасное проведение праздничных мероприятий, организовать усиленный мониторинг противопожарной обстановки», — сказал глава региона в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в правительстве Пензенской области в пятницу, 28 апреля.

Контроль ситуации с пожарами губернатор назвал одним из приоритетных направлений работы.

«Вы видите, что в целом по России ситуация пожароопасного периода развивается не очень хорошо. Превентивные меры, которые мы приняли три недели назад, себя оправдывают. Главное — удержать ситуацию под контролем», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Также руководитель субъекта федерации напомнил о том, что в регионе ограничено посещение лесных массивов, и потребовал особо контролировать обстановку с обеспечением безопасности отдыхающих за чертой городов.

«Еще раз напоминаю, что разведение открытого огня на территории Пензенской области запрещено. Не допустить серьезных пожаров — одна из важнейших задач», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.