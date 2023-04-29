12:27:13 Суббота, 29 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся сотрудникам пожарной охраны

10:26 | 29.04.2023 | Общество

Печать

Пенза, 29 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил награды отличившимся в служебной деятельности сотрудникам пожарной охраны в преддверии их профессионального праздника, который ежегодно отмечается 30 апреля.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся сотрудникам пожарной охраны

Фото: Pnzreg.ru

Торжественная церемония состоялась в правительстве Пензенской области в минувшую пятницу, 28 апреля.

Обращаясь к участникам мероприятия, Олег Мельниченко отметил особую роль огнеборцев в обеспечение безопасности жителей региона.

«В Пензенской области с начала 2023 года сотрудники пожарной охраны ликвидировали более 1 тыс. пожаров, спасен 51 человек. Благодаря слаженной работе сотрудников число погибших на пожарах снизилось почти на треть», — сказал губернатор.

«Четкость и слаженность вашей работы является важным фактором спасения от пожаров людей и имущества, сохранения природы Сурского края», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам пожарной охраны профессиональных успехов, здоровья и неисчерпаемой энергии.

С наступающим праздником своих коллег также поздравил начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, многие из которых находятся в строю, сохраняют и передают молодым сотрудникам лучшие традиции пожарного дела, сообщает пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области 30 апреля пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса» В Пензенской области за сутки подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке робота-пылесоса Житель Засечного мошенническим путем оформил на мать несколько микрозаймов
В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом Глава Пензы поручил проверить законность организации парковок на земельных участках в центре города
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама