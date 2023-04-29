Олег Мельниченко вручил награды отличившимся сотрудникам пожарной охраны Общество

Пенза, 29 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил награды отличившимся в служебной деятельности сотрудникам пожарной охраны в преддверии их профессионального праздника, который ежегодно отмечается 30 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Торжественная церемония состоялась в правительстве Пензенской области в минувшую пятницу, 28 апреля.

Обращаясь к участникам мероприятия, Олег Мельниченко отметил особую роль огнеборцев в обеспечение безопасности жителей региона.

«В Пензенской области с начала 2023 года сотрудники пожарной охраны ликвидировали более 1 тыс. пожаров, спасен 51 человек. Благодаря слаженной работе сотрудников число погибших на пожарах снизилось почти на треть», — сказал губернатор.

«Четкость и слаженность вашей работы является важным фактором спасения от пожаров людей и имущества, сохранения природы Сурского края», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам пожарной охраны профессиональных успехов, здоровья и неисчерпаемой энергии.

С наступающим праздником своих коллег также поздравил начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, многие из которых находятся в строю, сохраняют и передают молодым сотрудникам лучшие традиции пожарного дела, сообщает пресс-служба облправительства.