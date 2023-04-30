Олег Мельниченко поздравил пожарных с профессиональным праздником Общество

Пенза, 30 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником.

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«Ваша служба за многовековую историю существования прошла большой путь становления и развития и на всех этапах своей плодотворной деятельности достойно решает поставленные ответственные задачи», — отметил глава региона.

«Каждый знает, что такое опасность огненной стихии, какие губительные последствия она может повлечь за собой — унести человеческие жизни, нанести непоправимый материальный ущерб. На счету пензенских огнеборцев — немалое количество предотвращенных несчастных случаев, успешно проведенных спасательных работ. Профессиональное мастерство, мужество, стойкость, готовность прийти на помощь людям — эти замечательные качества по праву стали вашей визитной карточкой», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он выразил признательность пожарным за добросовестный труд и честное исполнение служебного долга, а также пожелал им крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.