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В Пензе в День Победы запланировано получасовое авиашоу

12:10 | 30.04.2023 | Общество

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Пенза, 30 апреля 2023. PenzaNews. Получасовое авиашоу планируется показать в Пензе 9 мая в рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Пензе в День Победы запланировано получасовое авиашоу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ярким событием дня станут демонстрационные полеты воздушных судов спортивного клуба ДОСААФ Пензенской области у стелы «Росток». Запланировано получасовое шоу», — сообщил глава города Александр Басенко в ходе состоявшейся в мэрии пресс-конференции, на которой была представлена программа праздничных мероприятий.

В свою очередь председатель реготделения ДОСААФ России Роман Ковалишин уточнил, что для выступления будет задействовано 8-9 спортивных самолетов.

По его словам, жители и гости Пензы увидят фигуры высшего пилотажа, в том числе мертвую петлю, бочку и другие.

Согласно сведениям, размещенным на сайте городской администрации, демонстрационные полеты начнутся в 13.00.

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