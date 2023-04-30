19:13:32 Воскресенье, 30 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Карпов умер на 38-м году жизни

12:14 | 30.04.2023 | Общество

Печать

Пенза, 30 апреля 2023. PenzaNews. Заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов скоропостижно скончался в воскресенье, 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Владимир Карпов умер на 38-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В министерстве культуры и туризма Пензенской области он проработал 12 лет, половину из которых — в должности заместителя министра», — говорится в некрологе, размещенном на сайте Минкультуры региона.

В нем добавляется, что Владимир Карпов неоднократно был отмечен наградами губернатора и Законодательного собрания Пензенской области, а также был удостоен почетной грамоты министерства образования и науки РФ.

«Мы потеряли не просто коллегу и руководителя, а единомышленника и профессионала своего дела. За годы его трудовой деятельности в министерстве при его непосредственном участии ведомством были реализованы крупные федеральные и региональные проекты в сфере культуры. Его уважали за профессионализм, глубокое знание вопросов, которыми он занимался», — подчеркивается в тексте.

«Коллектив министерства культуры и туризма Пензенской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Викторовича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории нашего региона», — отмечается в некрологе.

Дата и время прощания с Владимиром Карповым станут известны позднее.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом В Старой Яксарке отремонтирована водонапорная башня
В Заречном завершено расследование дела по обвинению бывшего инспектора ДПС в совершении ДТП, повлекшего смерть пешехода В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом
Житель Пензы поверил позвонившему ему «коллектору» и лишился более 700 тыс. рублей В Пензенской области месячник по благоустройству продлен по 10 июня
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама