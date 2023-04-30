Владимир Карпов умер на 38-м году жизни Общество

Пенза, 30 апреля 2023. PenzaNews. Заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов скоропостижно скончался в воскресенье, 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«В министерстве культуры и туризма Пензенской области он проработал 12 лет, половину из которых — в должности заместителя министра», — говорится в некрологе, размещенном на сайте Минкультуры региона.

В нем добавляется, что Владимир Карпов неоднократно был отмечен наградами губернатора и Законодательного собрания Пензенской области, а также был удостоен почетной грамоты министерства образования и науки РФ.

«Мы потеряли не просто коллегу и руководителя, а единомышленника и профессионала своего дела. За годы его трудовой деятельности в министерстве при его непосредственном участии ведомством были реализованы крупные федеральные и региональные проекты в сфере культуры. Его уважали за профессионализм, глубокое знание вопросов, которыми он занимался», — подчеркивается в тексте.

«Коллектив министерства культуры и туризма Пензенской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Викторовича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории нашего региона», — отмечается в некрологе.

Дата и время прощания с Владимиром Карповым станут известны позднее.