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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда

09:35 | 01.05.2023 | Общество

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Пенза, 1 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с Праздником весны и труда — днем единства и сплоченности созидательных сил, которые стремятся к процветанию Отечества! В этот торжественный день выражаю признательность всем, кто добросовестным трудом и талантом умножает славу Пензенской области, содействует развитию промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и образования, строительной сферы, социальной инфраструктуры, благоустройству городов и сел, стабильной работе транспорта и связи», — отметил глава региона.

«Убежден, что мы сумеем добиться прогресса в укреплении социально-экономического потенциала Сурского края, обеспечим достойную жизнь, наполненную смелыми замыслами и перспективными планами, уверенностью в завтрашнем дне», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.

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