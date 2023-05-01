Елена Коваленко возглавила следственный отдел по Ленинскому району Пензы СУ СКР Общество

Пенза, 1 мая 2023. PenzaNews. Подполковник юстиции Елена Коваленко назначена руководителем следственного отдела по Ленинскому району Пензы следственного управления СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Елена Коваленко после окончания Саратовской государственной академии права работала в суде и органах внутренних дел.

В 2013 году была принята на должность следователя кузнецкого межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

В 2018 году была назначена следователем по особо важным делам регионального следственного управления СКР.

В 2019 году заняла должность заместителя руководителя следственного отдела по Ленинскому району Пензы СУ СКР.

Награждена медалью «За безупречную службу» III степени.