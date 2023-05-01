Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда Общество

Пенза, 1 мая 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Праздником весны и труда.

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Он отметил, что этот праздник остается одним из самых любимых всеми поколениями россиян, объединяя людей, независимо от их профессий, должностей, национальности и вероисповедания, дарит особый душевный подъем и пробуждает жизненную энергию.

«Сплоченной работой, заботой о родном крае, любовью к своему дому, неравнодушным, ответственным подходом и заинтересованностью в реальном результате мы создаем завтрашний день и благополучие нашей Родины. И я хочу выразить признательность всем жителям Пензы за их созидательный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона», — подчеркнул спикер гордумы.

«Уверен, что в едином стремлении совместными усилиями мы воплотим в жизнь немало масштабных проектов и сделаем наш город еще лучше и краше. От всей души желаю каждому из вас успехов в труде, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Весеннего вам настроения, солнечных дней, улыбок, радости и удачи во всех начинаниях, и пусть работа будет в радость!» — пожелал Владимир Мутовкин.