Салют и фейерверки 9 мая в Пензе состоятся у стелы «Город трудовой доблести», на Юбилейной площади и на Западной поляне Общество

Пенза, 1 мая 2023. PenzaNews. Праздничный салют и фейерверки будут организованы в Пензе во вторник, 9 мая, на трех площадках — у стелы «Город трудовой доблести» в парке, посвященном 40-летию Победы, на Юбилейной площади и на Западной поляне.

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Согласно постановлению мэрии №524, которое подписал глава Пензы Александр Басенко, фейерверк у стелы «Город трудовой доблести» будет запущен в 21.00, на Юбилейной площади — в 22.00.

Как указано в постановлении №523, в 22.05 раздастся праздничный салют на Западной поляне — на смотровой площадке на улице Мира.

В документах отмечается, что при заключении соответствующих муниципальных контрактов необходимо учесть требования постановления правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».