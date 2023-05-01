11:33:31 Понедельник, 1 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Салют и фейерверки 9 мая в Пензе состоятся у стелы «Город трудовой доблести», на Юбилейной площади и на Западной поляне

11:02 | 01.05.2023 | Общество

Печать

Пенза, 1 мая 2023. PenzaNews. Праздничный салют и фейерверки будут организованы в Пензе во вторник, 9 мая, на трех площадках — у стелы «Город трудовой доблести» в парке, посвященном 40-летию Победы, на Юбилейной площади и на Западной поляне.

Салют и фейерверки 9 мая в Пензе состоятся у стелы «Город трудовой доблести», на Юбилейной площади и на Западной поляне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно постановлению мэрии №524, которое подписал глава Пензы Александр Басенко, фейерверк у стелы «Город трудовой доблести» будет запущен в 21.00, на Юбилейной площади — в 22.00.

Как указано в постановлении №523, в 22.05 раздастся праздничный салют на Западной поляне — на смотровой площадке на улице Мира.

В документах отмечается, что при заключении соответствующих муниципальных контрактов необходимо учесть требования постановления правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Новости партнеров
Читайте также
Прощание с Владимиром Карповым пройдет в Пензе 2 мая В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом
В Старой Яксарке отремонтирована водонапорная башня В Заречном завершено расследование дела по обвинению бывшего инспектора ДПС в совершении ДТП, повлекшего смерть пешехода
В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом Житель Пензы поверил позвонившему ему «коллектору» и лишился более 700 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама