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Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту непринятия мер к расселению аварийного дома в Пензе

09:40 | 02.05.2023 | Общество

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Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области Владимиру Игнатенкову доложить о ходе проверки по факту непринятия мер к расселению аварийного дома в Пензе.

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту непринятия мер к расселению аварийного дома в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Жильцы аварийного дома из Пензы обратились в СМИ с просьбой о внимании к их жилищной проблеме. Со слов граждан, они вынуждены проживать в опасных условиях, поскольку с 2013 года не принимается надлежащих мер к их расселению. Следственными органами СК России по Пензенской области по данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Пензенской области В.В. Игнатенкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — добавляется в тексте.

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