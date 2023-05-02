Глава Пензы поручил активизировать работу по сносу самовольно установленных объектов Общество

Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко в ходе объезда Октябрьского района поручил управлению муниципального имущества и отделу муниципального земельного контроля активизировать работу по сносу самовольно установленных объектов.

Фото: Penza-gorod.ru

В их числе он обратил внимание на киоск на улице Ладожской в районе гимназии №13, который не функционирует несколько лет.

Александр Басенко отметил, что это не единичный случай, когда по таким объектам выносятся решения суда, но в течение длительного времени демонтаж либо снос не осуществляется.

«Для реализации вступивших в силу решений суда следует привлекать специализированную подрядную организацию, которая организует демонтаж и снос за свой счет. Это позволит сэкономить средства городского бюджета. При этом пополнят казну доходы, полученные от использования на законных основаниях освобожденных участков», — сказал он.

В ходе объезда глава города также указал на нарушение правил содержания тепловых сетей, а именно — наличие мусора, обильной поросли и повреждений теплоизоляции, на улице Ульяновской, 9.

«Необходимо сделать обращение в адрес ресурсоснабжающей организации с требованием предоставить график по приведению в порядок охранных зон», — цитирует Александра Басенко пресс-служба мэрии.