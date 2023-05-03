Глава Пензы дал ряд поручений в ходе объезда Первомайского района Общество

Пенза, 3 мая 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко дал ряд поручений в ходе объезда Первомайского района города в среду, 3 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Вблизи губернского лицея он обратил внимание на автомобили, оставленные на зеленых зонах по периметру образовательной организации жителями близлежащих многоквартирных домов №70 на улице Мира, а также №64 и №68 на улице Попова.

«Недобросовестных граждан нужно привлекать к административной ответственности. Кроме того, до активных жителей необходимо довести информацию о бесплатном предоставлении земельных участков, примыкающих к МКД, для их использования в качестве детских, спортивных площадок и обустройства парковочного пространства», — сказал глава города, обращаясь к представителям районной администрации.

Во время осмотра охранной зоны теплосетей на улице Баумана, 30, Александр Басенко поставил задачу вырубить поросль и привести в порядок муниципальную территорию.

На улице Свердлова глава Пензы поручил выполнить ямочный ремонт и проконтролировать восстановление благоустройства после вскрышных работ в районе зоопарка, сообщает пресс-служба мэрии.