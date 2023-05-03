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В «Спутнике» пройдет творческая встреча с актерами пензенского драмтеатра

15:16 | 03.05.2023 | Общество

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Пенза, 3 мая 2023. PenzaNews. Творческая встреча с актерами пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского состоится в микрорайоне «Город Спутник» 5 мая.

В «Спутнике» пройдет творческая встреча с актерами пензенского драмтеатра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новый формат общения с любимыми актерами пензенского областного театра драмы смогут испытать жители «Города Спутника» и все пришедшие на фонтанную площадь в пятницу, 5 мая», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

В нем отмечается, что среди приглашенных гостей — народный артист России, художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков.

«Программа обещает быть интересной. Концерт, конкурсы, сюрпризы и, конечно, живое общение. В 19.00 артисты ждут всех желающих», — сказано в тексте.

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