Состоялась рабочая встреча губернатора Пензенской области и председателя Российского союза молодежи Общество

Пенза, 4 мая 2023. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого состоялась в региональном правительстве в четверг, 4 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Приветствуя гостя, глава региона отметил, что в Пензенской области работе с молодежью придают особое значение.

«Мы поддерживаем инициативу президента России по созданию и развитию «Движения первых». Первичные организации у нас открыты практически во всех школах. В Приволжском федеральном округе Пензенская область вошла в число лидеров по исполнению этого поручения», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что в 2023 году в регионе ведется строительство пяти школ.

«Одна из них — в микрорайоне «Город Спутник» — будет самой крупной в Поволжье», — подчеркнул губернатор.

В продолжение рабочей встречи стороны обсудили вопросы подготовки к X всероссийскому форуму волонтеров общественного мониторинга, на проведение которого Пензенский государственный университет выиграл грант.

Павел Красноруцкий уточнил, что мероприятие будет организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

«Совместно с Пензенским государственным университетом будем это реализовывать», — сказал он, отметив, что в юбилейный для форума год хотелось бы собрать большое количество участников.

Ожидается, что мероприятие продлится три дня, сообщает пресс-служба облправительства.