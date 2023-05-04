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В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные и инвестиционные монеты

15:37 | 04.05.2023 | Общество

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Пенза, 4 мая 2023. PenzaNews. Новые памятные и инвестиционные монеты появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные и инвестиционные монеты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что речь идет, в частности, о монетах «60-летие первого полета в космос женщины-космонавта» (серия «Космос») и «Композитор С.В. Рахманинов, к 150-летию со дня рождения» (серия «Выдающиеся личности России») номиналом 3 и 2 рубля соответственно — обе изготовлены из серебра, содержание химически чистого металла в них составляет не менее 31,1 и15,55 грамма, тираж каждой монеты — 3 тыс. штук.

В пресс-релизе отмечается, что также ассортимент пополнила инвестиционная монета «Золотой червонец» номиналом 10 рублей, которая изготовлена из золота 999 пробы.

«Содержание химически чистого металла не менее 7,78 грамма», — уточняется в тексте.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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