17:48:48 Четверг, 4 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 5 мая откроют сезон речных прогулок по Суре

16:20 | 04.05.2023 | Общество

Печать

Пенза, 4 мая 2023. PenzaNews. Открытие сезона речных прогулок по Суре запланировано на предстоящую пятницу, 5 мая. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.

В Пензе 5 мая откроют сезон речных прогулок по Суре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Официальный старт будет дан 5 мая в 11.00 на набережной реки Суры в районе стелы «Росток». Планируется, что речной транспорт будет работать в будние дни с 10.00 до 21.00, в выходные — с 9.30 до 21.30. Маршруты движения в начале сезона останутся аналогичными прошлому году», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что стоимость речной прогулки для взрослых в будние дни составит 500 рублей, в выходные — 550 рублей, для детей — 250 и 300 рублей соответственно.

«Малыши до 3 лет допускаются бесплатно», — отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что для инвалидов предусмотрена 50-процентная скидка.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы обвиняется в предоставлении паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице В Пензенской области за сутки подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом
Жительница Пензенской области в надежде заработать на инвестициях лишилась более 1,4 млн. рублей Житель Пензы по совету незнакомки перевел более 1 млн. рублей на чужие счета
В Нижнем Ломове передано в суд уголовное дело по обвинению предпринимателя в покушении на дачу взятки полицейскому Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве 1 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама