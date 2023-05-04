В Пензе 5 мая откроют сезон речных прогулок по Суре Общество

Пенза, 4 мая 2023. PenzaNews. Открытие сезона речных прогулок по Суре запланировано на предстоящую пятницу, 5 мая. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.

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«Официальный старт будет дан 5 мая в 11.00 на набережной реки Суры в районе стелы «Росток». Планируется, что речной транспорт будет работать в будние дни с 10.00 до 21.00, в выходные — с 9.30 до 21.30. Маршруты движения в начале сезона останутся аналогичными прошлому году», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что стоимость речной прогулки для взрослых в будние дни составит 500 рублей, в выходные — 550 рублей, для детей — 250 и 300 рублей соответственно.

«Малыши до 3 лет допускаются бесплатно», — отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что для инвалидов предусмотрена 50-процентная скидка.