Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 5 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил государственные, ведомственные и региональные награды отличившимся жителям региона в ходе церемонии, состоявшейся в облправительстве в пятницу, 5 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«Каждый раз, вручая такие награды, я испытываю гордость за Пензенскую область. Результаты вашего добросовестного труда — это не только ваши личные достижения. Это вклад в развитие региона и всей России», — отметил руководитель субъекта федерации, обращаясь к присутствующим.

В ходе торжественного мероприятия Олег Мельниченко напомнил, что с июля 2022 года пензенцы принимают активное участие в оказании помощи Пологовскому району Запорожской области.

Он сообщил, что власти региона высоко оценили работу специалистов — ряд из них удостоен медали «За заслуги перед Запорожской областью».

Также губернатор поздравил заведующую кафедрой терапии, общей врачебной практики, эндокринологии, гастроэнтерологии и нефрологии Пензенского института усовершенствования врачей Марину Сергееву-Кондраченко, которой указом президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Благодарность главы государства объявлена сотруднику ООО «Отделка» Вадиму Федосееву.

Поздравляя собравшихся в зале с предстоящим Днем Победы, Олег Мельниченко поблагодарил пензенцев за сохранение исторической памяти.

«Победы и достижения нашей страны всегда были основаны на уважении к прошлому и патриотическом воспитании молодежи. Думаю, что у каждого из вас в семьях были или есть фронтовики, труженики тыла. Любовь к Родине, ответственность за общее дело и добросовестное отношение к своему долгу они передали следующим поколениям», — сказал он.

В продолжение церемонии глава региона вручил представителям общественных организаций медали «За сохранение исторической памяти».

Отличившиеся в профессиональной деятельности отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора, сообщает пресс-служба облправительства.