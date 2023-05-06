Олег Мельниченко оценил результаты благоустройства набережной возле моста Дружбы в Пензе Общество

Пенза, 6 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко в минувшую пятницу, 5 мая, оценил результаты благоустройства набережной реки Суры возле моста Дружбы в Пензе, где появились амфитеатр, скейт-парк и зоны отдыха.

Фото: Pnzreg.ru

«Набережная всегда была местом притяжения горожан, но сейчас она стала еще популярнее, особенно среди молодежи. Ребята просили скейт-парк, и мы его сделали. Пообщался с ними. Юные пензенцы всем довольны, показали мне свои трюки. Честно скажу — впечатлен. Ребята большие молодцы. Амфитеатр тоже пришелся по вкусу пензенцам, они предложили проводить на сцене выступления танцевальных коллективов. Прекрасная идея, полностью ее поддерживаю», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также осмотрел зону отдыха, где пообщался со взрослыми и детьми, которые оказались довольны новым обликом набережной.

«Это замечательно, ведь все, что мы делаем, для пензенцев, и я рад, что им все нравится», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, останавливаться на достигнутом не планируется.

«Продолжаем работы по озеленению. Помимо клумб, сделаем зеленую изгородь вдоль дороги, чтобы отделить набережную от проезжей части. Также планируем сделать парковку и проработать варианты благоустройства противоположного берега Суры, чтобы было еще больше простора для прогулок и досуга пензенцев», — сообщил губернатор.