Мероприятия в честь Дня Победы в «Спутнике» завершатся праздничным салютом и запуском фонтанного комплекса Общество

Пенза, 6 мая 2023. PenzaNews. Мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области во вторник, 9 мая, завершатся праздничным салютом и запуском фонтанного комплекса.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте «Спутника», с 9.00 у «Колокола памяти» будет нести дежурство почетный караул. В 10.00 там состоится возложение цветов.

На фонтанной площади в течение дня состоится три концерта — в 10.05, 17.30 и 19.45. На 16.00 запланирован показ фильма «В бой идут одни старики».

Кроме того, в 16.00 на набережной начнут работу интерактивные площадки для детей и взрослых. Юных гостей «Спутника» будут развлекать аниматоры. Состоится конкурс военных рисунков. Будет организована ретроплощадка с песнями под баян. Также намечено провести выставку исторического вооружения.

В 20.50 на фонтанной площади будет показано файер-шоу.

В 21.00 небо над «Спутником» озарит праздничный салют, и состоится запуск фонтанного комплекса.