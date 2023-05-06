В Пензе на здании отделения ВДПО открыта мемориальная доска Владимиру Керханаджеву Общество

Пенза, 6 мая 2023. PenzaNews. Мемориальная доска ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Пензы, почетному ветерану МЧС Приволжского федерального округа, почетному ветерану Всероссийского добровольного пожарного общества Владимиру Керханаджеву открыта на здании областного отделения ВДПО в минувшую пятницу, 5 мая.

Фото: 58.mchs.gov.ru

В торжественном мероприятии приняли участие представители власти, главного управления МЧС России по Пензенской области, регионального отделения ВДПО, родственники Владимира Керханаджева и ветераны.

Также на церемонии присутствовал автор проекта по увековечиванию памяти почетного гражданина Пензы — заместитель директора художественного училища имени К.А. Савицкого, член Союза архитекторов России Сергей Чередов.

Обращаясь к присутствующим, начальник ГУ МЧС России по региону Дмитрий Козлов назвал этот день значимым в истории Пензенской области.

«Мы отдаем дань уважения и признательности заслугам Владимира Михайловича. Его жизнь — яркий пример ответственного труда и преданности избранному делу. И открытие этой памятной доски [...] имеет большое воспитательное значение для всех, кто сейчас служит», — сказал он.

В завершение мероприятия состоялось возложение цветов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.