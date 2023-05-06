Ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Гуляевский Общество

Пенза, 6 мая 2023. PenzaNews. Заслуженный работник культуры РФ, бывший руководитель и вокалист ансамбля «Вольница» Вячеслав Гуляевский скончался в минувший четверг, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

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«Вячеслав Евгеньевич проработал в отрасли культуры более 38 лет, с 1994 года — в пензенской областной филармонии, с 2014 года — в ГАУК ПО «Пензаконцерт». Он родился в селе Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области. В 1984 году закончил пензенское музыкальное училище имени А.А. Архангельского, а в 1996 году основал ансамбль «Вольница». Коллектив под руководством Вячеслава Гуляевского неоднократно становился лауреатом всероссийских конкурсов и фестивалей», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что Вячеслав Гуляевский был отмечен почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области, благодарностью губернатора, имел наградные кресты «За заслуги перед казачеством России» II и III степеней.

«Коллектив министерства выражает глубокие соболезнования родным и близким», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что прощание с Вячеславом Гуляевским пройдет в Лунино 7 мая.