В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы Общество

Пенза, 7 мая 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую субботу, 6 мая.

Фото: Pnzreg.ru

На него были приглашены ветераны, члены семей участников СВО, работники пензенских предприятий и организаций, а также общественники.

Обращаясь к присутствующим, губернатор Олег Мельниченко напомнил о вкладе жителей региона в Великую Победу: жители Пензенской области сражались на фронте, трудились на заводах и в госпиталях, сдавали кровь для раненых.

Он отметил, что и сегодня, когда страна вынуждена противостоять Западу, пензенцы проявляют свои лучшие качества, оказывая поддержку Вооруженным силам РФ.

«Пензенская область вновь стала мощной базой военно-промышленного комплекса. У нас производится передовое вооружение, в том числе «умное», основанное на цифровых технологиях. В СВО участвуют тысячи пензенцев, призванных по мобилизации, ребята, которые пошли добровольцами и служат по контракту. На счету наших земляков — звезда Героя Российской Федерации, 45 боевых орденов и медалей. На основании ходатайств командиров 29 добровольцев представлены к наградам Пензенской области», — сказал руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко поздравил жителей региона с приближающимся Днем Победы.

Особые слова благодарности он адресовал ветеранам.

«Этот великий праздник обладает мощной силой, объединяющей российский народ и все постсоветское пространство», — подчеркнул глава региона.

Подарком для жителей региона стало выступление симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева.

В фойе киноконцертного зала была развернута выставка «Жена героя», на которой представлено 20 фотопортретов женщин, чьи мужья участвуют в СВО, сообщает пресс-служба облправительства.