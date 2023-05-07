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Олег Мельниченко поздравил работников связи с профессиональным праздником

12:06 | 07.05.2023 | Общество

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Пенза, 7 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников всех отраслей связи с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников связи с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые работники радио и всех отраслей связи! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Современную жизнь трудно представить без плодотворного труда журналистов радио и телевидения, сотрудников электронных средств массовой информации, всех, кто связан с отраслью связи. Накопленный вами бесценный опыт, обширные знания, компетентность, ответственное отношение к делу, широкое применение IT-технологий служат надежным залогом существования развитой информационной среды, предоставления населению телекоммуникационных услуг высокого качества», — отметил глава региона.

Он выразил признательность ветеранам связи и радиовещания Пензенской области за весомый вклад в становление и развитие отрасли.

«Замечательно, что славные традиции предшественников достойно продолжает новое поколение замечательных специалистов», — добавил Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко пожелал работникам всех отраслей связи крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.

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