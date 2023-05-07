В Пензенской области более 200 ветеранов получили подарочные наборы ко Дню Победы Общество

Пенза, 7 мая 2023. PenzaNews. Более 200 ветеранов получили подарочные наборы ко Дню Победы в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Фото: Trud.pnzreg.ru

«В Пензенской области проживают 224 ветерана Великой Отечественной войны. Для них к 9 Мая сотрудники министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и активисты волонтерского центра ПГУАС вместе с добровольцами регионального штаба «Мы вместе» собрали продуктовые наборы», — сказано в тексте.

«По поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, жители блокадного Ленинграда и военнослужащие, проходившие военную службу в течение шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, получили продуктовые наборы и поздравительные открытки», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что в составе продуктового набора — мясные изделия, консервы, сыр, фрукты, овощи, чай и кондитерская продукция.