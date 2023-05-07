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Владимир Мутовкин поздравил работников связи с профессиональным праздником

13:31 | 07.05.2023 | Общество

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Пенза, 7 мая 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников и ветеранов всех отраслей связи с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил работников связи с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Услуги, оказываемые вами, широки и востребованы, ведь вы не только сокращаете расстояния между людьми, но и делаете нашу жизнь яркой и насыщенной, и могу с уверенностью сказать, что ваш труд способствует развитию всех отраслей экономики», — отметил он.

Владимир Мутовкин поблагодарил работников связи за профессионализм, компетентность и весомый вклад в развитие города.

«Низкий поклон ветеранам, которые стояли у истоков и внесли неоценимый вклад в развитие отрасли, обучая и воспитывая молодежь в духе верности профессиональным традициям. От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, мира, добра, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть будет больше добрых и хороших новостей!» — пожелал спикер гордумы.

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