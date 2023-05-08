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Олег Мельниченко сообщил об отправке очередного гуманитарного груза из Пензенской области в зону СВО

14:40 | 08.05.2023 | Общество

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Пенза, 8 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отправке очередного гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Олег Мельниченко сообщил об отправке очередного гуманитарного груза из Пензенской области в зону СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Продолжаем отправлять гуманитарные грузы нашим бойцам из первого и третьего полков, которые находятся в зоне проведения СВО. Огромную помощь нам в этом оказывают волонтерские объединения. Вот и сейчас, перед великим праздником, Днем Победы, волонтеры [группы] «Пенза своих не бросает» совместно с группами «Помощь военным», «СВОи» доставили технику, которая так необходима военнослужащим. Это тепловизионные прицелы, планшеты, рации, генераторы и многое другое. Конечно же, передали личные посылки от родных. Думаю, что весточка из дома поднимет боевой дух наших ребят, и они с еще большей уверенностью будут выполнять все поставленные задачи», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 8 мая.

Он поблагодарил неравнодушных жителей, участвующих в сборе гумпомощи и доставляющих грузы, среди которых общественники, волонтеры, предприниматели и представители партии «Единая Россия».

«Сбор гуманитарной помощи ведем ежедневно. Поддерживая наших бойцов, мы приближаем победу!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

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