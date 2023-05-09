Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Победы.

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«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые труженики фронтового тыла! Дорогие друзья! Поздравляю вас с великим всенародным праздником — Днем Победы, с торжеством бессмертного подвига военных лет, с триумфом людей, отстоявших для нас право жить на прекрасной свободной земле! Мы никогда не забудем отважных воинов, мужественно воевавших на полях великих сражений, женщин и детей, самоотверженно заменивших мужчин на трудовом фронте. Все они подлинные герои этой страшной войны», — отметил глава региона.

Он добавил, что «минуют столетия, но в наших сердцах сохранится благодарная память о ратных свершениях славных предков, а День Победы навсегда останется олицетворением стойкости и духовного величия нашего народа, немеркнущей славы Отчизны».

«Сегодня молодежь достойно продолжает ратные традиции воинов сороковых. Внуки и правнуки победителей доблестно служат Родине. Они достойно отвечают на самые сложные современные вызовы, твердо стоят на страже национальных интересов, надежно обеспечивают оборонное могущество страны. Убежден, что так будет и впредь», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.