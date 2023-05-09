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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы

10:09 | 09.05.2023 | Общество

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Пенза, 9 мая 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем Победы.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие пензенцы, уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны, горячо и сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы! 9 Мая — этот день был и остается в отечественной истории памятным и всенародным, дорогим для каждого жителя нашей страны. И хотя от этой великой даты нас отделяет уже почти восемь десятилетий, время лишь усиливает величие героизма наших предков, сокрушивших нацизм, защитивших родное Отечество и мир от фашизма», — отметил он.

«Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваши мужество и храбрость, за безграничную любовь к Родине, за то, что подарили нам возможность жить в свободной стране под мирным небом! Безмерная благодарность всем тем, кто выжил, кто работал в тылу, приближая день Победы, и всем тем, кто вынес тяготы послевоенных лет! Ваш подвиг будет жить в наших сердцах вечно, и на ваших славных примерах мы будем воспитывать детей и внуков», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Спикер гордумы пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, большого счастья, бодрости духа и удачи во всех делах на благо Родины.

«Пусть небо над Россией всегда будет чистым и мирным! С праздником!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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