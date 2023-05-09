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Александр Басенко поздравил жителей Пензы с Днем Победы

13:04 | 09.05.2023 | Общество

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Пенза, 9 мая 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поздравил жителей города с Днем Победы.

Александр Басенко поздравил жителей Пензы с Днем Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в России «нет праздника важнее».

«Это день, когда мы с особым трепетом вспоминаем тех, кто своим героизмом, самоотверженным трудом и несокрушимостью духа завоевал победу. В нашей памяти навсегда останутся все, кто сражался на поле боя, кто, не жалея сил и здоровья, помогал в тылу, кто своими руками поднимал страну из руин. Особую признательность выражаю нашим ветеранам. Низкий вам поклон за то, что вы есть, за то, что подарили нам возможность жить, работать, созидать на свободной земле», — отметил он.

Александр Басенко добавил, что быть наследниками победителей — большая честь и ответственность.

«Обещаем сохранить историческую правду о Великой Победе и истинное патриотическое значение этой знаменательной даты», — подчеркнул глава Пензы.

Он обратил внимание на то, что сегодня страна снова переживает непростое время, когда приходится отстаивать свои национальные интересы.

«Огромная благодарность доблестным участникам специальной военной операции, которые достойно несут Знамя Победы той самой священной войны, не давая нацизму возродиться вновь. Уверен, что все поставленные задачи СВО будут успешно выполнены», — констатировал Александр Басенко.

Он пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, оптимизма, радостных событий, семейного благополучия, счастья и добра.

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