В Пензе отметили 78-ю годовщину Великой Победы Общество

Пенза, 9 мая 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло у монумента воинской и трудовой славы пензенцев 9 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Перед его началом в храме-часовне Архангела Михаила состоялся благодарственный молебен «Во славу русского оружия», который провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Открывая официальное торжество, к присутствующим обратился губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«9 мая 1945 года — это поворотный момент в мировой истории. Это торжество беспримерного подвига нашего советского народа. Это справедливый суд над нацистскими преступниками. Это боль потерь родных и близких. Это долгожданный мир. Это весна новых надежд», — сказал он.

Руководитель субъекта федерации добавил, что регион в годы Великой Отечественной войны стал мощным центром обеспечения Красной армии боеприпасами, продовольствием и снаряжением, за большой вклад в Победу в 1945 году Пенза была награждена орденом Трудового Красного Знамени, а в 2021-м удостоена звания «Город трудовой доблести».

Олег Мельниченко напомнил, что 312 тыс. жителей Пензенской области ушли на фронт, две трети из них не вернулись, свыше 50 тыс. земляков удостоены боевых наград.

«Сегодня наша страна проходит очередной экзамен на прочность. Священный День Победы приобрел новые смыслы. Поколение дедов, отстоявших Родину, сменили внуки. Вновь наши воины защищают родные рубежи от головорезов со свастикой, спасают женщин, детей, стариков, очищают русские земли от врага. [...] Мы гордимся нашими бойцами, участниками специальной военной операции. Каждый день они рискуют жизнью, выполняют тяжелую работу по защите наших территорий, стоят на страже нашей с вами безопасности. Низкий поклон всем, кто воюет за Донбасс, Херсон, Запорожье, всем, кто противостоит неонацизму. Среди героев специальной военной операции — тысячи пензенских ребят», — отметил губернатор.

«Мы помогаем эвакуированным, взяли шефство над Пологовским районом Запорожской области. Многое восстанавливается, но впереди еще много работы. Сейчас там тяжелая обстановка. Район расположен в зоне боевых действий, там идут бои. Но наша победа неизбежна, и мир тоже неизбежен», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что ныне живущие россияне — дети и внуки величайшего поколения, наследники его мужества и упорства, неразрывной связи с Родиной.

«Это определяет характер нашего единого народа. Смелость и отвага наших дедов в нашей крови, их великодушие в наших сердцах, их силы и мощь наполняют нас уверенностью в своей правоте, и потому враг обязательно будет разбит и победа будет за нами. Желаю всем добра и мира! С праздником! С Днем Великой Победы!» — резюмировал губернатор.

После этого состоялся парад.

Торжественным маршем перед участниками мероприятия прошли курсанты пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, сотрудники главного управления МЧС России по региону, кадеты, представители патриотических объединений.

В завершение состоялась церемония возложения венков к монументу.