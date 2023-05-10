Олег Мельниченко опубликовал видео из кабины самолета, участвовавшего в авиашоу в Пензе в День Победы Общество

Пенза, 10 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опубликовал в своем Telegram-канале видео из кабины самолета под управлением пилота Дмитрия Суменкова, участвовавшего в авиашоу по случаю Дня Победы в минувший вторник, 9 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

«Состоялся в Пензе и еще один парад в честь Дня Победы, только на этот раз воздушный. Пилоты-энтузиасты подготовили для горожан интересную программу на набережной [реки Суры] возле «Ростка». Благодарю команду пилотов из регионального отделения ДОСААФ, а также гостей из Саратова, Самары и Новосибирска. Зрелище было удивительным», — написал глава региона.

Он уточнил, что пилоты продемонстрировали, в частности, скоростной проход, спираль и сердце.

«Предлагаю посмотреть захватывающее видео из кабины ведущего самолета под управлением пилота Дмитрия Суменкова», — добавил Олег Мельниченко.