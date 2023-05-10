12:52:12 Среда, 10 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко опубликовал видео из кабины самолета, участвовавшего в авиашоу в Пензе в День Победы

10:03 | 10.05.2023 | Общество

Печать

Пенза, 10 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опубликовал в своем Telegram-канале видео из кабины самолета под управлением пилота Дмитрия Суменкова, участвовавшего в авиашоу по случаю Дня Победы в минувший вторник, 9 мая.

Олег Мельниченко опубликовал видео из кабины самолета, участвовавшего в авиашоу в Пензе в День Победы

Фото: Penza-gorod.ru

«Состоялся в Пензе и еще один парад в честь Дня Победы, только на этот раз воздушный. Пилоты-энтузиасты подготовили для горожан интересную программу на набережной [реки Суры] возле «Ростка». Благодарю команду пилотов из регионального отделения ДОСААФ, а также гостей из Саратова, Самары и Новосибирска. Зрелище было удивительным», — написал глава региона.

Он уточнил, что пилоты продемонстрировали, в частности, скоростной проход, спираль и сердце.

«Предлагаю посмотреть захватывающее видео из кабины ведущего самолета под управлением пилота Дмитрия Суменкова», — добавил Олег Мельниченко.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом Житель Пензы лишился более 900 тыс. рублей, пытаясь сохранить сбережения
В Пензенской области за сутки подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом Ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Гуляевский
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама