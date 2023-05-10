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В Пензенской области в мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие около 151 тыс. человек — УМВД

12:22 | 10.05.2023 | Общество

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Пенза, 10 мая 2023. PenzaNews. Около 151 тыс. человек приняли участие в мероприятиях в честь Дня Победы, прошедших в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области в мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие около 151 тыс. человек — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории Пензенской области в 101 населенном пункте состоялось 175 массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Общее количество участников мероприятий составило около 151 тыс. человек», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что основные мероприятия прошли в областном центре, в их числе — парад, церемония возложения цветов и венков к монументу воинской и трудовой славы пензенцев, а также легкоатлетическая эстафета.

«В данных мероприятиях приняло участие около 30 тыс. граждан. В вечернее время состоялись праздничный концерт и фейерверк на Юбилейной площади, мероприятие посетило около 20 тыс. граждан», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в обеспечении правопорядка и общественной безопасности были задействованы более 1 тыс. 600 сотрудников органов внутренних дел, 91 представитель Росгвардии, 28 сотрудников пензенского линейного отдела МВД России на транспорте и 557 участников общественных объединений правоохранительной направленности.

«В местах проведения праздничных мероприятий чрезвычайных происшествий, преступлений и грубых нарушений общественного порядка не допущено», — подчеркивается в тексте.

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