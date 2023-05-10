В Пензенской области 123 ветерана Великой Отечественной войны получили по 10 тыс. рублей ко Дню Победы Общество

Пенза, 10 мая 2023. PenzaNews. 123 ветерана Великой Отечественной войны, проживающих в Пензенской области, получили ежегодную выплату ко Дню Победы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Социального фонда России.

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«Сумма выплаты, согласно указу президента, составляет 10 тыс. рублей», — напоминается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что средства были перечислены ветеранам в апреле автоматически вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой и дополнительным материальным обеспечением.

«С учетом данных выплат в Пензенской области средний размер дохода участников Великой Отечественной войны по линии фонда составляет сегодня около 55 тыс. рублей в месяц», — отмечается в тексте.