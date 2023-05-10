Олег Мельниченко распорядился выделить министерству по делам архивов средства на новый сканер Общество

Пенза, 10 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился выделить в 2023 году региональному министерству по делам архивов дополнительные средства на приобретение сканера, который позволит переводить в цифровой формат документы нестандартных размеров, в том числе метрические книги и ревизские сказки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

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«Плановая оцифровка документов госархива [Пензенской области] началась в 2010 году с приобретением спецсканера. За 12 лет интенсивного использования аппаратуры было оцифровано свыше 48 тыс. единиц хранения. При поддержке губернатора в 2022 году выделено более 10 млн. рублей на закупку нового оборудования», — сказано в тексте.

Из него следует, что министр по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов, представляя главе региона отчет за 2022 год, сообщил о выполнении комплекса мер по улучшению физического состояния документов: переплетено и подшито более 12 тыс. единиц хранения, отреставрировано 28 единиц — 4 тыс. 200 листов.

«Продолжалась работа по картонированию документов в кузнецком городском архиве и архивных отделах (секторах) муниципальных образований. Идет работа по защите документов от пыли, контроль за состоянием температурно-влажностного режима в архивохранилищах, замена пришедших в негодность ярлыков. Продолжается работа по созданию автоматизированной базы данных «Архивный фонд», описи, созданию фонда фотодокументов (отсканировано 3 тыс. 823 фотографии)», — указано в сообщении.