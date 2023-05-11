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Сотрудники ГИБДД помогли водителю, которому стало плохо в салоне автомобиля

13:56 | 11.05.2023 | Общество

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Пенза, 11 мая 2023. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области помогли водителю автомобиля «ГАЗель», которому стало плохо в салоне транспортного средства.

Сотрудники ГИБДД помогли водителю, которому стало плохо в салоне автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, на 664 км федеральной трассы М5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции заметили на обочине машину, у которой работал двигатель и были включены габаритные огни; остановившись, они обнаружили, что мужчина средних лет находится без сознания, а в салоне сильно пахнет газом.

В тексте отмечается, что инспекторы незамедлительно вытащили водителя на свежий воздух и вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в медучреждение.

В сообщении указано также, что транспортное средство было передано супруге мужчины, которая позже поблагодарила полицейских за оказанную помощь.

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