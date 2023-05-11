Сотрудники ГИБДД помогли водителю, которому стало плохо в салоне автомобиля Общество

Пенза, 11 мая 2023. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области помогли водителю автомобиля «ГАЗель», которому стало плохо в салоне транспортного средства.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, на 664 км федеральной трассы М5 «Урал» сотрудники Госавтоинспекции заметили на обочине машину, у которой работал двигатель и были включены габаритные огни; остановившись, они обнаружили, что мужчина средних лет находится без сознания, а в салоне сильно пахнет газом.

В тексте отмечается, что инспекторы незамедлительно вытащили водителя на свежий воздух и вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в медучреждение.

В сообщении указано также, что транспортное средство было передано супруге мужчины, которая позже поблагодарила полицейских за оказанную помощь.