Евгений Трошин возглавил государственную инспекцию труда в Пензенской области Общество

Пенза, 11 мая 2023. PenzaNews. Евгений Трошин, занимавший пост министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области в 2015–2019 годах, назначен руководителем государственной инспекции труда в регионе.

Фото: Pnzreg.ru

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Андрей Кожевников официально представил его в новой должности вице-губернатору Пензенской области Сергею Федотову в ходе рабочей встречи, состоявшейся в облправительстве в четверг, 11 мая.

Как отметил Сергей Федотов, налажено тесное сотрудничество между ГИТ в Пензенской области и региональным правительством.

«Евгений Александрович Трошин имеет большой опыт работы в системе государственной власти, который будет ему полезен в реализации возложенных на него полномочий», — сказал он.

В свою очередь Андрей Кожевников обратил внимание на то, что критерии эффективности трудовой инспекции меняются: ключевыми направлениями остаются обеспечение трудовых прав граждан и защита их интересов, при этом на первый план выходит размер погашенной задолженности по зарплатам, что является важным показателем социальной стабильности региона.

«Мы обязаны решать качественно все стоящие перед нами задачи. Уверен, что Евгений Александрович с возложенными на него обязанностями успешно справится», — цитирует замруководителя Роструда пресс-служба правительства Пензенской области.