В мэрии Пензы предупредили о частичном ограничении и временном прекращении движения по трассе М5 Общество

Пенза, 11 мая 2023. PenzaNews. Частичное ограничение движения транспорта по федеральной трассе М5 «Урал» в районе 624 км будет введено с 12.00 воскресенья, 14 мая, до 22.00 среды, 31 мая, в связи с осуществлением очередного этапа строительства транспортной развязки и монтажом надземного пешеходного перехода: количество полос не изменится, уменьшится их ширина. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

«Конструкция надземного сооружения состоит из железобетонных опор и металлического пролетного строения. Объект будет остеклен поликарбонатом для защиты от осадков и оборудован подъемниками для маломобильных групп населения. В регионе нет аналогов данному объекту. Ширина пешеходной части будет составлять 3,8 метра, длина с лестничными сходами — 85 метров. Высота объекта — порядка 6 метров — позволит проезжать под ним крупногабаритным фурам», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что рабочие приступят к монтажу пешеходного перехода 15 мая.

«15 мая с 4.00 до 5.00 будет проводиться выгрузка элементов пешеходного моста с остановкой движения по направлению в сторону Москвы, с 22.00 по 22.30 планируется выполнить работы по монтажу блока пролетного строения пешеходного моста над проезжей частью с полной остановкой движения по направлению в сторону Москвы. 21 мая с 4.00 до 5.00 [будет проводиться] выгрузка элементов пешеходного моста с остановкой движения по полосам по направлению в сторону Самары, с 22.00 по 22.30 пройдет монтаж блока пролетного строения пешеходного моста над проезжей частью с полной остановкой движения по направлению в сторону Самары», — добавляется в сообщении.

В тексте отмечается, что во второй половине июля подрядчик планирует приступить к монтажу пролетного строения основного путепровода.

«На сегодняшний день возведена первая из четырех опор автомобильной части развязки, по остальным выполняются работы. На текущей неделе подрядная компания приступает к установке подпорной стены первой опоры и отсыпке земляного полотна в сторону проспекта Строителей», — указано в сообщении.

В нем напоминается, что строительство развязки было начато рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а в настоящее время работы ведутся благодаря инфраструктурному кредиту.

«Ее общая протяженность составит 4,4 км. Проезжая часть искусственного сооружения будет включать в себя четыре полосы движения», — говорится в тексте.