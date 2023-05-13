В Пензе пройдет форум «Диалог культур» Общество

Пенза, 13 мая 2023. PenzaNews. Открытие регионального студенческого форума «Диалог культур», в котором примут участие представители 51 страны, состоится в Пензенском государственном университете в четверг, 18 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте вуза.

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«Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что идея проведения форума родилась в 2012 году, девиз «Диалога культур»: «Построим для мира будущее».

«Старт форуму даст открытие Аллеи дружбы в 14.00, в котором примут участие почетные гости — губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, министр культуры и туризма Сергей Бычков, министр образования Алексей Комаров, партнеры университета из Китая, Индии и Ливана, руководители национально-культурных автономий и ректоры вузов Пензенской области», — сказано в сообщении.

В тексте добавляется, что участники форума из России, Китая, Армении, Таджикистана, Индии, Киргизии и других стран покажут свои таланты, а также продемонстрируют кулинарные и организаторские способности.

«В рамках форума будут работать тематические дома: «Игры народов мира», «Песни и танцы народов мира», «Кухня народов мира», а также национальные дома: русский, белорусский, татарский, мордовский, чувашский, армянский, китайский, арабский. Завершится открытие форума этнодискотекой», — уточняется в нем.

В сообщении поясняется, что мероприятия в рамках форума «Диалог культур» продлятся по ноябрь 2023 года, запланированы круглый стол «Межкультурная коммуникация в современном мире», спортивно-этнографический праздник и межнациональный конкурс красоты, интеллекта и творчества «Сурская красавица».