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Пензенский краеведческий музей представит выставку, посвященную СВО

17:44 | 15.05.2023 | Общество

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Пенза, 15 мая 2023. PenzaNews. Пензенский краеведческий музей представит выставку «Своих не бросаем. Пензенцы – участники специальной военной операции» в предстоящую субботу, 20 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Пензенский краеведческий музей представит выставку, посвященную СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На выставке будут представлены фотоматериалы о размещении беженцев с Донбасса на территории области, мероприятиях по частичной мобилизации в сентябре-октябре 2022 года, работе различных общественных организаций и национальных автономий в помощь бойцам на передовой (сбор гуманитарного груза, пошив различных изделий быта и так далее), а также непосредственно о пензенцах – участниках боевых действий», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что посетители смогут увидеть предметы военного быта из зоны СВО, фрагменты вооружения, рукописные дневники с передовой, детские письма землякам в зону боевых действий и форму нескольких участников специальной военной операции.

«Все эти материалы поступили в пензенский краеведческий музей в течение 2023 года», — указано в сообщении.

В нем особо подчеркивается, что в экспозицию вошли только опубликованные материалы с разрешения близких родственников.

«На открытие выставки будут приглашены представители общественных организаций «Солдатская мать», «Боевое братство», «Общероссийский народный фронт», а также один из бойцов-добровольцев», — отмечается в тексте.

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