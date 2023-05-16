В Пензенской области обнаружено новое место гнездования филина Общество

Пенза, 16 мая 2023. PenzaNews. Новое для Пензенской области место гнездования филина обнаружено на территории Колышлейского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

В нем отмечается, что в ходе выезда на место 12 мая было установлено, что в гнезде находятся два птенца.

«В настоящее время известно два места ежегодного гнездования филинов в Шемышейском и Сердобском районах», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что токующие самцы ежегодно отмечаются в Городищенском, Земетчинском, Кузнецком, Мокшанском, Никольском районах, а одиночных птиц наблюдали в гнездовое время в Лунинском, Каменском, Малосердобинском, Пензенском и Сосновоборском, однако характер их пребывания точно не установлен.

«В Пензенской области очень редкая оседлая и зимне-кочующая птица. По экспертной оценке, численность филина оценивается в 10–25 репродуктивных пар с тенденцией умеренного роста. Вид внесен в Красную книгу РФ», — указано в тексте.