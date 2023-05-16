Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО Общество

Пенза, 16 мая 2023. PenzaNews. Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Пензенцы доставили очередную партию гуманитарного груза нашим бойцам, которые выполняют задачи СВО. Посылки передали военнослужащим 3-го полка. Помимо этого, волонтеры помогли 16-й тамбовской бригаде и 3-й дивизии, где также проходят службу пензенские бойцы», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 16 мая.

«Участники народного движения «Пенза своих не бросает», в их числе руководитель Елена Корчагина, передали бойцам дроны-камикадзе, квадрокоптеры, противодронные ружья, прицелы, тепловизоры, генераторы, необходимые запчасти для «УАЗ» и все, что просили подразделения. Военнослужащие получили и весточки из дома — личные посылки, письма от родных», — добавил он.

Олег Мельниченко отметил, что сбор гуманитарной помощи ведется ежедневно.

По его словам, огромную поддержку в этом оказывают неравнодушные пензенцы.

«Благодарю всех, кто не остается в стороне!» — подчеркнул губернатор Пензенской области.