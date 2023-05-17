Ситуацию с безопасностью на дорогах Пензенской области нужно кардинально менять — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 17 мая 2023. PenzaNews. Ситуацию с безопасностью на дорогах Пензенской области нужно кардинально менять. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко, комментируя представленную начальником управления ГИБДД УМВД России по региону Антоном Шматковым статистику, согласно которой в январе-апреле 2023 года на территории субъекта федерации произошло 385 ДТП, в результате которых погибли 49 человек.

Фото: Pnzreg.ru

«Это негативная тенденция. Ситуацию нужно кардинально менять», — сказал Олег Мельниченко в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, состоявшегося в правительстве Пензенской области в среду, 17 мая.

По его словам, «очень многое происходит из-за элементарной неорганизованности и бесхозяйственности».

«Некоторые руководители забывают о том, что дорога — это не только проезжая часть, но и тротуары, обочины и другие элементы, требующие должного внимания. Разметка, дорожные знаки, освещение — все должно закладываться в процесс строительства и реконструкции дорог», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что особое внимание должно быть уделено потенциально опасным участкам, на которых часто происходят ДТП.

«Надо постоянно вести анализ аварийности, ставить видеокамеры, организовывать дополнительные приспособления, снижающие скорость движения, чтобы уменьшать вероятность аварий», — нацелил глава региона подчиненных.

Олег Мельниченко потребовал, чтобы руководители муниципальных образований взяли этот вопрос на контроль.

«Очень многое зависит от профилактической работы с детьми и взрослыми. Детская безнадзорность — первый шаг к беде. Совсем скоро начнутся летние каникулы. Главная задача — убрать детей с асфальта, обеспечить им максимальную занятость, проводить различные мероприятия, спортивные соревнования, организовать работу пришкольных лагерей. Чем больше уделять детям внимания, тем ниже вероятность травматизма», — отметил губернатор.

Также он акцентировал внимание на необходимости осуществления контроля за использованием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

«Нужно собрать предпринимателей, которые предоставляют такие средства передвижения в аренду, нацелить их на то, чтобы предельно четко доносили до клиентов необходимость соблюдения правил [дорожного движения], объясняли об ответственности за нарушения, чтобы они не носились в пешеходных зонах, где люди гуляют, не сбивали прохожих. Нужно разъяснительную работу вести», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.