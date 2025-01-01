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В прокуратуре Пензенской области состоялось заседание рабочей группы по вопросам противодействия экстремизму и терроризму

11:18 | 18.05.2023 | Общество

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Пенза, 18 мая 2023. PenzaNews. Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия экстремизму и терроризму состоялось в прокуратуре Пензенской области под председательством заместителя прокурора региона Евгения Новикова в минувшую среду, 17 мая.

В прокуратуре Пензенской области состоялось заседание рабочей группы по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем приняли участие представители региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, Минюста, Роскомнадзора, сотрудники министерств — внутренней и информационной политики, общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, образования, а также работники прокуратуры.

«Предметом выступлений и обсуждения стали вопросы, связанные с реализацией на территории региона Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, организацией профилактической работы с несовершеннолетними, обеспечением антитеррористической защиты критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что участники рабочей группы выработали комплекс мер, которые будут способствовать повышению эффективности работы в данной сфере.

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