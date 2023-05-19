В Пензе в честь Дня города запланировано более 90 мероприятий Общество

Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. Более 90 мероприятий планируется провести в Пензе в честь Дня города. Об этом сообщила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

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«В разных точках областного центра запланированы концерты, музыкальные и литературные фестивали, фестиваль народных промыслов, выставки, конкурсы, акции, экскурсии, игры. Всего 92 мероприятия. Будут задействованы улица Московская, набережная Суры, Юбилейная площадь, парк 40-летия Победы, скверы Славы, Дружбы, «Могилевский дворик», «Семейный», Олимпийская аллея, парки отдыха и другие площадки», — сказала она в ходе заседания оргкомитета, состоявшегося в мэрии в минувший четверг, 18 мая.

Вера Фейгина обратила внимание на то, что одна из экскурсий пройдет в формате иммерсивного аудиоспектакля-променада под названием «Пенза — город счастливых людей».

«Это уникальный спектакль-путешествие по столице Сурского края, в котором главным участником становится сам зритель, а улицы города превращаются в декорации. Люди увидят то, на что раньше не обращали внимания. Оживить истории, наполнить их звуками и голосами помогут наушники. Каждому будет выдан персональный комплект», — пояснила она, добавив, что одновременно в группе смогут находиться до 18 человек.

Начальник городского управления культуры отметила, что также намечены тематические экскурсии «По улочкам купеческим», «Классные истории», «Пенза православная».

«Все экскурсии разработаны и представлены инициативными гражданами. Выражаем им огромную благодарность за активное участие в жизни города, любовь и заботу о родном крае. Участие в экскурсиях бесплатное. Они будут проходить на протяжении всех дней празднования», — цитирует Веру Фейгину пресс-служба мэрии.