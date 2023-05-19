В Пензе 10 сотрудников УМИ привлечены к ответственности за нарушения при представлении сведений о доходах Общество

Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. Десять сотрудников управления муниципального имущества Пензы привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год.

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в ходе проведенной проверки были выявлены факты непредставления муниципальным служащим управления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; представления сотрудниками УМИ и гражданами, претендующими на занятие должности муниципальной службы, недостоверных и неполных сведений на себя и членов семьи.

«Кроме того, установлены нарушения в деятельности кадрового подразделения управления при приеме сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по выявленным нарушениям прокурор Ленинского района Пензы внес представление начальнику УМИ Пензы.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению нарушений, [...] 10 муниципальных служащих управления привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.