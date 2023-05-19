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Представители туриндустрии из нескольких регионов России и Белоруссии прибыли в Пензенскую область

12:20 | 19.05.2023 | Общество

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Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. Представители туриндустрии и региональных органов исполнительной власти Мордовии, Удмуртии, Кировской, Ульяновской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Белоруссии стали участниками рекламного тура в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Представители туриндустрии из нескольких регионов России и Белоруссии прибыли в Пензенскую область. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«18 мая в губернаторском доме состоялась презентация туристического потенциала Пензенской области. [...] Свои туры гостям презентовали пензенские туроператоры «Британия», «Беркут», «Круиз», «Каникулы», «Лингва». Затем участников ознакомили с экспозицией пензенской картинной галереи, достопримечательностями исторического центра Пензы. В завершение первого дня визита состоялись экскурсия по музею В.Э. Мейерхольда и спектакль «Влюбленный Журден», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что 19 мая гости посетят музей одной картины, после чего отправятся в Никольский район, а вечером в Пензе им будет представлен иммерсивный спектакль-променад.

«20 мая участники рекламного тура поедут на Юбилейную площадь, где пройдет первый день фестиваля Jazz May, посетят выставку «Пензенский сувенир», увидят органный зал, [...] познакомятся с народным (образцовым) театром моды Ольги Букиной, а также смогут презентовать свои туристические продукты», — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что министерство культуры и туризма Пензенской области организует рекламный тур в третий раз, два аналогичных мероприятия прошли в 2022 году.

«Опыт показал, что такой формат способствует знакомству представителей туристической отрасли, дальнейшему сотрудничеству и привлечению большего числа туристов в Пензенскую область», — подчеркивается в тексте.

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