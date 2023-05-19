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Олег Мельниченко поприветствовал участников конкурса профмастерства в номинации «Лучший бульдозерист»

14:03 | 19.05.2023 | Общество

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Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поприветствовал участников регионального конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший бульдозерист», стартовавшего на участке будущей дороги между селами Абашево и Паны, строительство которой ведется в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Олег Мельниченко поприветствовал участников конкурса профмастерства в номинации «Лучший бульдозерист»

Фото: Pnzreg.ru

«Дорогу ждут. Объект будет введен в эксплуатацию в конце текущего года», — отметил глава региона, обращаясь к представителям 14 дорожных организаций региона.

Олег Мельниченко добавил, что в 2023 году предстоит отремонтировать и построить свыше 600 км дорог и шесть мостовых сооружений, а в течение ближайших 3 лет будет приведено в порядок более 20 мостов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, участникам конкурса профмастерства предстоит выполнить теоретические и практические задания, в том числе осуществить планировку грунта с соблюдением определенных параметров. При оценке будут учитываться скорость и качество работы.

За первое, второе и третье места предусмотрены денежные призы в размере 400 тыс., 220 тыс. и 150 тыс. рублей. Кроме того, всем участникам будут вручены памятные подарки.

Победитель областного конкурса «Лучший по профессии» сможет принять участие во всероссийских состязаниях, которые пройдут в Чебоксарах с 22 по 24 июня.

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